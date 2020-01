Good Newwz Box Office Collection Day 19: देश के साथ विदेशों में भी मचाई अक्षय कुमार की फिल्म ने धूम, कमा डाले इतने करोड़

Good Newwz Box Office Collection Day 19: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) की फिल्म 'गुड न्यूज' (Good Newwz) ने 19वें दिन भी तूफानी कमाई की है. फिल्म को रिलीज हुए तीन हफ्ते पूरे हो गए हैं, हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी तक खूब कमाई कर रही है. फिल्म 'गुड न्यूज (Good Newwz Collection)' ने जहां मंगलवार को 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं, विदेशों में भी अक्षय कुमार की फिल्म की धूम रही. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक अक्षय कुमार की फिल्म ने 13 जनवरी तक विदेशों में करीब 69.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

वहीं, तरण आदर्श के मुताबिक अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और करीना कपूर (Kareena Kapoor) की फिल्म 'गुड न्यूज (Good Newwz)' ने 13 जनवरी तक देश में 190 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म की लगातार हो रही इस कमाई को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपये का भी आंकड़ा पार कर लेगी. यह फिल्म रिलीज के बाद भी दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है. फिल्म में कॉमेडी का जबरदस्त डोज है. इसके साथ ही 'गुड न्यूज' साल 2019 में अक्षय कुमार की चौथी सबसे हिट फिल्म साबित हुई है. अक्षय कुमार की इस फिल्म ने देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी धमाकेदार ओपनिंग की. गुड न्यूज ने पहले दिन 17.56 करोड़ रुपये के साथ भारत में ओपनिंग की थी.

#GoodNewwz puts up a good show on [third] Sat and Sun... Reduction of screen space - due to multiple new releases - has taken a toll on its biz, but the job is done... [Week 3] Fri 2.07 cr, Sat 3.06 cr, Sun 3.60 cr. Total: ₹ 190.09 cr. #India biz.