Google Doodle Celebrates New Year's Eve 2017: घर बैठे यूं करें नए साल का स्वागत, देखें ये 5 फिल्में

खास बातें गूगल ने बनाया New Year's Eve 2017 डूडल घर बैठें इन 5 फिल्मों को देख मनाए नया साल नए साल के जश्न को दर्शाती हैं ये फिल्में

गूगल ने डूडल बनाकर 2017 की विदाई की घोषणा कर दी है, और 2018 के आगाज की घोषणा कर दी है. गूगल ने New Year's Eve 2017 नाम से डूडल बनाया है. इसमें पेंगुइन नजर आ रहे हैं और दिलचस्प कार्टून स्ट्रिप नए साल के आगाज का इशारा किया गया है. पेंगुइन भरपूर मस्ती करते दिख रहे हैं और दावत भी उड़ा रहे हैं. फिर New Year’s Eve हर किसी के लिए खास होती है और हर कोई नए साल का स्वागत अपने अंदाज में करता है. कुछ लोग पार्टी करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो घर पर रहकर ही लुत्फ लेना चाहते हैं. आइए हम बताते हैं सिनेमाई नया साल देखना है तो आप New Years Eve पर इन फिल्मों को देखकर एन्जॉय कर सकते हैःचार्ली चैप्लिन की ये फिल्म आपके दिल को छू लेगी. साइलेंट एरा की यह एक बेहतरीन फिल्म है, जिसमें नए साल की मस्ती नहीं है बल्कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसे चार्ली चैप्लिन ने अपने अंदाज में पेश किया है.हॉलीवुड के सारे टॉप स्टार इस फिल्म में मौजूद हैं, और कई कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. फिल्म नए साल की शाम की कहानी है, रोमांस और कॉमेडी से भरी फिल्म है. नए साल पर हॉलीवुड के फेवरिट कैरेक्टर्स के साथ शानदार फिल्म.बिली क्रिस्टल और मेग रेयान की ये बहुत ही प्यारी रोमांटिक फिल्म है, जिस पर बॉलीवुड ‘हम तुम’ बना चुका है. जिसमें रानी मुखर्जी और सैफ अली खान थे. ‘व्हेन हैरी मेट सैली’ के न्यू ईव के सीन्स वाकई यादगार हैं, और New Years Eve के लिए परफेक्ट भी.‘गॉडफादर’ आइकॉनिक फिल्म है, और फिल्म प्रेमियों की पसंदीदा भी. इस माफिया मूवी के दूसरे पार्ट में न्यू ईयर ईव का इस्तेमाल गद्दारी से जुड़े सीन में किया गया है, जो यादगार बन पड़ा है.शाहरुख खान की इस फिल्म को फराह खान ने बनाया था जो एक डकैती पर आधारित है. हालांकि फिल्म की कहानी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बॉलीवुड स्टाइल डांस-गाना देखने वाले के लिए ये परफेक्ट ट्रीट है.