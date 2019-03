Olga Ladyzhenskaya Google Doodle: यूनिवर्सिटी में एंट्री पर थी रोक, पिता की हुई हत्या, जानें इन 5 Mathematician को

ओल्गा लैडिज़ेनस्काया (Olga Ladyzhenskaya) पर गूगल ने डूडल (Google Doodle) बनाया है. गूगल (Google) ने रूस की महान गणितज्ञ (Russian mathematician) ओल्गा लैडिज़ेनस्काया की 97वीं जयंती (Olga Ladyzhenskaya's 97th Anniversary) पर उन्हें डूडल (Doodle) बनाकर श्रद्धांजलि दी है. गूगल ने डूडल पर ओल्गा लैडिज़ेनस्काया की फोटो के साथ उनकी Differential Equation को भी दिया है और इस तरह अनोखे अंदाज में ओल्गा लैडिज़ेनस्काया (Today's Google Doodle Olga Ladyzhenskaya) को याद किया है. ओल्गा लैडिज़ेनस्काया का जन्म 7 मार्च, 1922 को हुआ था. रशियन गणितज्ञ (Russian mathematician) ओल्गा लैडिज़ेनस्काया की लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी (Leningrad University) में एंटी पर रोक थी. लेकिन उनके पिता Maths के टीचर थे, और उन्हीं की वजह से ओल्गा लैडिज़ेनस्काया की दिलचस्प गणित में पैदा हुई.

Today's #GoogleDoodle celebrates Olga Ladyzhenskaya, the Russian mathematician who triumphed over personal tragedy & obstacles to become widely known as one of the most influential thinkers of her generation.



