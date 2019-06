मुंबई में शूटिंग के दौरान गुंडों ने बरपाया कहर, हीरोइन ने भागकर बचाई अपनी जान- देखें Video

आल्ट बालाजी (Alt Balaji) की वेब सीरिज 'फिक्सर' (Fixer) के सेट पर आकर तोड़-फोड़ और मारपीट करने वाले गुंडे अब ठाणे पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं. गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आउटडोर लोकेशन पर बेव सीरिज की कास्ट और क्रू मेंबर पर अटैक करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कसारवड़ावली पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्टपेक्टर किशोर खैरनार ने आईएनएस को बताया, 'हम लोगों ने आज सुबह उन्हें थाणे में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया है. हमने उन्हें आईपीसी की धारा 326, 143, 180 और कई और धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है.'

ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने सुनैना को लेकर लिखी पोस्ट, बोलीं- इस परिवार को मैं करीब से जानती हूं...

I was there when it happened on the sets of fixer at Mira road drunk goons thrashed our unit Santosh thundiyal cameraman got six stitches. Pathetic pic.twitter.com/eWnJ55YXzv