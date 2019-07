खास बातें 'अवतार' फिल्म को लेकर ट्रोल हुए गोविंदा ट्विटर पर गोविंदा की लगाई क्लास सोशल मीडिया पर मीम्स हुए वायरल

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) ने हाल ही में एक इंटरव्‍यू में कई चौंकाने वाले दावे किए थे जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए. यही नहीं इंटरव्‍यू में विवादित बयान देकर अब वो फंस गए हैं और लोग उन्‍हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी कर रहे हैं. आपको बता दें कि टीवी शो 'आपकी अदालत' में गोविंदा ने अपने और डेविड धवन (David Dhawan) के रिश्तों पर जहां खुलकर बात की तो वहीं उन्होंने हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'अवतार (Avatar)' को लेकर भी कई दावे किए, जिससे हर कोई हैरान रह गया. एक्टर गोविंदा ने जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार' को लेकर कहा कि उन्होंने ही जेम्स कैमरून को इस फिल्म का नाम सुझाया था. गोविंदा ने इंटरव्यू में कहा था कि 2009 में आई ब्लॉकबॉस्टर फिल्म 'अवतार (Avatar)' में उन्हें रोल ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने रोल को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो 410 दिनों तक फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकते थे और ना ही अपने शरीर को पेंट से रंगवा सकते थे. अब गोविंदा (Govinda) के इस बयान को लेकर उनको सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है.

ट्रोलर्स गोविंदा (Govinda) पर तरह-तरह के मीम्स बनाकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने उनको लेकर लिखा, 'अगर गोविंदा को 'अवतार (Avatar)' फिल्म में लीड रोल मिला था तो मेरे पापा को भी 'शोले' में लीड रोल मिला था लेकिन उन्होंने वो इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो धर्मेंद्र (Dharmendra) के साथ काम नहीं करना चाहते थे.'

If Govinda was offered the lead role of Avatar my dad was offered the lead role of Sholay and declined it as he did not want to work with @aapkadharam . #Govinda#jhootmatbolopic.twitter.com/M3wDzWHOes — Anirban (@AskAnirkira) July 29, 2019

एक दूसरे यूजर ने कहा, ''अवतार' तो कुछ भी नहीं है. तब तक इंतजार करिए जब तक गोविंदा ये ना कहे कि वो ही मार्वल और डीसी को एक साथ लाए थे.'

Avatar is nothing, wait till Govinda tells you about that one time he brought Marvel and DC together. pic.twitter.com/WrERpdRCEs — Sayantan Ghosh (@sayantansunnyg) July 30, 2019

#Govinda : i did not wanted to paint my body that's why i was not a part of #Avatar.

Indian Public: pic.twitter.com/plcBVlBUmY — Akarsh Mishra (@AkarshM02253904) July 30, 2019



ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, 'ये मैंने क्या पढ़ लिया? गोविंदा ने 'अवतार' का रोल ठुकरा दिया. वो सोच रहे थे कि लोग उनकी बातों में आ जाएंगे.'

What did I just read? #Govinda rejected a role in #Avatar he actually thought people would fall for it pic.twitter.com/ZAT73tbHwy — ThoughtSow (@ThoughtSow) July 30, 2019

#Govinda says he suggested #avatar's title to James Cameron, refused a role in the film as he didn't want to be in body paint .

Public : pic.twitter.com/GKzdRPx3pf — Sudhir Rajput (@rajputsudhir400) July 30, 2019

I am pretty sure this was the Avatar #Govinda was referring to this avatar pic.twitter.com/ykRfcj9WD5 — Man IT (@Manit__) July 31, 2019



इसी तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं. बता दें गोविंदा (Govinda) आखिरी बार सिकंदर भारती की फिल्म 'रंगीला राजा (Rangeela Raja)' में नजर आए थे. अब जल्द ही गोविंदा 'भगवान के लिए मुझे छोड़ दो', 'पिंकी डार्लिंग' और 'नेशनल हीरो' में नजर आने वाले हैं.

