Gully Boy Box Office Collection Day 14: रणवीर सिंह की 'गली बॉय' बनी ब्लॉकबस्टर, कमा डाले 200 करोड़

Gully Boy Box Office Collection Day 14: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं. भारतीय सिनेमाघरों से 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. दूसरे हफ्ते में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) की कमाई के रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन उन्हें वर्ल्डवाइड से कलेक्शन अच्छा मिला. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे हफ्ते के पहले दिन शुक्रवार को 3.90 करोड़, शनिवार को 7.05 करोड़, रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही. रोजाना के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को भी फिल्म करीब 2 करोड़ कमा सकती है. ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो जाएगा और ओवरसीज के कलेक्शन को जोड़ लिया जाए तो आंकड़ा 200 करोड़ के पार जा चुका है.

#GullyBoy is steady at premium multiplexes/select metros... Will cross ₹ 125 cr today [Wed]... [Week 2] Fri 3.90 cr, Sat 7.05 cr, Sun 7.10 cr, Mon 2.45 cr, Tue 2.30 cr. Total: ₹ 123.10 cr. India biz... Crosses ₹ 200 cr *worldwide* [Gross BOC]... HIT, due to the moderate costs.