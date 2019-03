Gully Boy Box Office Collection Day 15: रणवीर सिंह ने 'गली बॉय' से की धांसू कमाई, दो हफ्ते में कमाए इतने करोड़

Gully Boy Box Office Collection Day 15: बॉलीवुड के एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) ने दो हफ्ते के भीतर शानदार कमाई करते हुए 125 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है. रैपर बने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की एक्टिंग इतनी धांसू हैं कि हर कोई वाहवाही करते हुए नहीं थक रहा. उनका रैप करने अंदाज और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से एक बार फिर दर्शकों के दिलों में बस गए हैं. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की लगातार तीन फिल्में सुपर-डुपर हिट हो चुकी है. बात करें गली बॉय फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो, देश के हर हिस्से में धांसू कमाई कर चुकी है. हालांकि पहले हफ्ते के मुकाबले दूसरे हफ्ते के कलेक्शन में रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन लोग फिल्म को लगातार पसंद कर रहे हैं.

दीपिका कक्कड़ ने कार में डॉगी संग कुछ यूं किया डांस, Video इंटरनेट पर हुआ वायरल

#GullyBoy is maintaining consistency on weekdays... Emerges Alia Bhatt's highest grosser, surpassing *lifetime biz* of #Raazi... [Week 2] Fri 3.90 cr, Sat 7.05 cr, Sun 7.10 cr, Mon 2.45 cr, Tue 2.30 cr, Wed 2.10 cr. Total: ₹ 125.20 cr. India biz.