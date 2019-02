Gully Boy Box Office Collection Day 2: 'गली बॉय' से रणवीर सिंह ने मचाया तहलका, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

Gully Boy Box Office Collection Day 2: गली बॉय (Gully Boy) से रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने फिर साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में उनका भी नाम गिना जाएगा. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म पर्दे पर न सिर्फ धांसू एक्टिंग से बल्कि दमदार कहानी के लिए भी पहचान बना ली है. ज्यादातर क्रिटिक्स ने भी रणवीर सिंह की 'गली बॉय' को रेटिंग 3 से 4 स्टार दिए हैं. रणवीर सिंह की यह दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है. पहले नंबर पर 'सिंबा' थी, जिसने 19.40 करोड़ रुपए कमाए. बॉक्स ऑफिस इंडिया की माने तो फिल्म दूसरे दिन करीब 13 से 14 करोड़ रुपए कमाई है. पहले दिन बंपर ओपनिंग होने की वजह वैलेंटाइन्स डे (Valentine's Day) था. हालांकि देखना होगा कि वीकेंड के बचे हुए बाकी दो दिन में फिल्म किस ऊंचाईयों को छू पाएगी.

सलमान खान की 'वॉन्टेड गर्ल' के नये लुक ने मचाया हंगामा, Cute Video हुआ वायरल

#GullyBoy is Ranveer Singh's second biggest opener... Lower than #Simmba... Higher than #Padmaavat... Opening Day:

1. #Simmba ₹ 20.72 cr

2. #GullyBoy ₹ 19.40 cr [Thu; revised]

3. #Padmaavat ₹ 19 cr [Thu]

4. #Gunday ₹ 16.12 cr

5. #GoliyonKiRaasleelaRamLeela ₹ 16 cr

India biz.