Gully Boy Box Office Collection Day 3: रणवीर सिंह ने 'गली बॉय' से जीता दिल, तीसरे दिन कर डाली धांसू कमाई

Gully Boy Box Office Collection Day 3: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अपनी 'गली बॉय' (Gully Boy) फिल्म से कुछ ऐसा धमाल मचाया है कि हर कोई तारीफ के पुल बांध रहा है. रणवीर सिंह के अलावा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने भी फिल्म में शानदार एक्टिंग का नमूना दिया है. दोनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर इस कदर जमी कि दर्शकों की भीड़ लगातार देखी जा रही है. वेलेन्टाइन्स डे (Valentines Day) के मौके पर रिलीज हुई फिल्म ने शनिवार को धांसू कमाई कर डाली. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने गुरुवार को 19.40 करोड़ और शुक्रवार को 13.10 करोड़ रुपए कमाए. जबकि बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार को रणवीर सिंह की फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) करीब 18.50 करोड़ रुपए की जबदस्त कर डाली. हालांकि अभी शनिवार की पूरी कमाई आना बाकी है.

#GullyBoy dips in metros [marginal] and mass circuits/Tier-2 cities [maximum] on Day 2... Day 3 [Sat] and Day 4 [Sun] should witness substantial growth at metros [target audience]... Strong *extended* weekend on cards... Thu 19.40 cr, Fri 13.10 cr. Total: ₹ 32.50 cr. India biz.