Gully Boy Box Office Collection day 5: रणवीर सिंह की 'गली बॉय' की धुआंधार कमाई जारी, 80 करोड़ के पार

Gully Boy Box Office Collection day 5: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'गली बॉय (Gully Boy)' का बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी भरा सफर जारी हैं. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म ने पहले सोमवार का टेस्ट भी बॉक्स ऑफिस पर पास कर लिया है, और शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने 5वें दिन (Box Office Collection of Gully Boy) भी अच्छी कमाई की है. इस तरह रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की जोया अख्तर (Zoya Akhtar) के डायरेक्शन वाली 'गली बॉय' पहले पांच दिन में 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने ट्वीट करके जानकारी दी है.

#GullyBoy passes the Monday test.. Early estimates for Monday - Feb 18th around ₹ 9 Crs.. All-India Nett.. @RanveerOfficial @aliaa08

'गली बॉय (Gully Boy)' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Gully Boy Box Office Collection) को लेकर रमेश बाला ने लिखा हैः गली बॉय मंडे टेस्ट पास करने में कामयाब रही है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक फिल्म ने पहले सोमवार को 9 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस तरह रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सरपट दौड़ रही है, और यह रणवीर सिंह के लिए खुशखबरी है क्योंकि रणवीर सिंह की बैक टू बैक यह दूसरी सोलो हिट है. इस तरह रणवीर सिंह की फिल्म ने पांच दिन में 81.45 करोड़ रु. की कमाई कर ली है.

#GullyBoy benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 3

₹ 75 cr: Will cross on Day 5 [Mon]

Will cross *lifetime biz* of Zoya Akhtar's #DilDhadakneDo [₹ 76.88 cr] on Day 5 and #ZindagiNaMilegiDobara [₹ 90.27 cr; Zoya's highest grossing film] in Week 1 itself. India biz.