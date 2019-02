Gully Boy Box Office Collection Day 8: रणवीर सिंह की 'गली बॉय' का विदेश में भी धमाका, पहुंची 100 करोड़ के करीब

Gully Boy Box Office Collection day 8: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का अपने रैपर अंदाज से दर्शकों का दिल जितना जारी है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'गली बॉय' अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अब विदेशों से भी फिल्म की कमाई को लेकर अच्छी रिपोर्ट आ रही है. 'गली बॉय (Gully Boy)' के विदेशों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Box Office Collection of Gully Boy) की बात करें तो तरण आदर्श ने ट्वीट के जरिये अच्छे संकेत दिए हैं. 'गली बॉय' विदेश में लगभग 42.70 करोड़ रुपये कमा चुकी है. इस तरह रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की 'गली बॉय' अच्छा प्रदर्शन कर रही है और फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर (Zoya Akhtar) के लिए ये अच्छी खबर है.

#GullyBoy is having an incredible run #Overseas... Has crossed $ 3 million in USA+Canada, while #Overseas total till Tue [19 Feb 2019] is approx $ 6 million [₹ 42.70 cr]... Breakup:

USA+Canada: $ 3 mn

UAE+GCC: $ 1.231 mn

UK: $ 430k

Australia: A$ 542k