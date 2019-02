Gully Boy Box Office Collection Day 9: रणवीर सिंह की 'गली बॉय' का धांसू कलेक्शन, अब तक कमाए इतने करोड़

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) की शुरुआत में तेज कमाई के बाद धीमी रफ्तार पकड़ ली है. हालांकि गली बॉय (Gully Boy) फिल्म ने आठवें दिन करीब 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया. बॉक्स ऑफिस पर अभी भी लोग रणवीर सिंह के दीवाने बनकर फिल्म देखने जा रहे हैं. हालांकि इस शुक्रवार अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की कॉमेडी फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) भी रिलीज हुई है. अब देखना होगा कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की इस फिल्म को दर्शकों से कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाता है. हालांकि 'गली बॉय' ने तीन दिन में 50 करोड़, 5 दिन में 75 करोड़ और 8 दिन में 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में कामयाब रहा.

#GullyBoy benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 3

₹ 75 cr: Day 5

₹ 100 cr: Day 8

Weekend 2: Plexes will contribute to its biz... Lifetime biz will depend on how strongly it trends at metros in coming days.