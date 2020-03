दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बॉलीवुड डायरेक्टर ने दिया जवाब, बोले- आपको नई कांग्रेस की जरूरत है...

बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) अपने विचारों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. वह अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने ट्वीट्स के लिए भी खूब जाने जाते हैं. समसामयिक मुद्दों पर विचार पेश करने के साथ-साथ वह मुद्दों को लेकर निशाना भी साधते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Government Crisis) के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) को जवाब दिया है और कहा कि आपको एक नई कांग्रेस की जरूरत है. हंसल मेहता का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

Sir you also need younger leaders. You also need a more people-centric approach. You also need leaders to lead and not just play backroom games. You also need a new Congress that reminds itself of its founding principles and follows them. https://t.co/fGObS9VhA9