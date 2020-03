बॉलीवुड डायरेक्टर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले- उनके यू-टर्न ने मेरा दिल... पढ़ें Tweet

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को जेएनयूएसयू (JNSU) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और अन्य 9 लोगों पर 2016 के राजद्रोह मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी. इसके बाद बॉलीवुड सेलेब्रिटीज लगातार सीएम केजरीवल (Arvind Kejriwal) के इस यू-टर्न पर रिएक्ट कर रहे हैं. अब हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसा है.

#Amul. Tagging only @ArvindKejriwal because his U-turn has left me heartbroken. pic.twitter.com/BKFa33gQMx