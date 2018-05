5 साल का हुआ शाहरुख खान का बेटा, देखें अबराम खान के 5 सबसे Cute Videos

A post shared by Gauri Khan (@gaurikhan) on May 26, 2018 at 11:38am PDT

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे अबराम खान 5 साल के हो गए हैं. सरोगेसी के जरिए अबराम का जन्म 27 मई, 2013 को हुआ था. अबराम की उम्र सिर्फ 5 साल है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी स्टार से कम नहीं है. शाहरुख को अक्सर अबराम के साथ देखा जाता है, ऐसे मौकों पर लोगों की निगाहों शाहरुख पर कम और अबराम पर ज्यादा होती हैं. बता दें, अबराम के जन्मदिन के मौके पर उनकी मां गौरी खान ने बेटे के साथ दो क्यूट तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें बधाई दी है.वैसे, अबराम खान की तस्वीरों और वीडियो को वायरल होने में जरा भी वक्त नहीं लगता. आईपीएल मैचों के दौरान अक्सर शाहरुख को मैदान पर अबराम के साथ देखा जाता है. इंटरनेट पर अबराम के कई ऐसे वीडियो मौजूद हैं जो उनकी क्यूटनेस का सबूत देते हैं. पांचवें जन्मदिन पर एक नजर डालते हैं अबराम खान के 5 सबसे क्यूट वीडियो पर...

