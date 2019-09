Dev Anand Birthday Special: लंच ब्रेक में ही कर ली थी Dev Anand ने शादी, जानें एक्टर की कुछ खास बातें

Dev Anand Birthday Special: भारतीय सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देव आनंद (Dev Anand) का आज 97वां जन्मदिन है. देव आनंद (Dev Anand) का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1923 को हुआ था. भारतीय सिनेमा में देव आनंद (Dev Anand) ने न केवल अपनी शानदार एक्टिंग से जबरदस्त पहचान बनाई, बल्कि अपना एक अलग ही अंदाज भी बनाया. देव आनंद का 88 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, लेकिन आज भी देव आनंद लोगों के जेहन में बखूबी मौजूद हैं. उनके जन्मदिन पर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने देवानंद को सलाम करते हुए उनके बारे में कई बातें बताईं. इसके अलावा ऋषि कपूर ने देव आनंद के साथ अपनी कई फोटो भी साझा कीं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

Salute to the evergreen star Dev Anand sahab on his 97th Birthday. Never a style Icon and a young at heart like him. Just after Bobby's release(1973) he told me at Stardust magazine's party “We youngsters should do a film together” Such was his confidence. God Bless you sir! pic.twitter.com/3srYwou8Rw