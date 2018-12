राजेश खन्ना इस तरह बने थे Bollywood के पहले सुपरस्टार, अमिताभ पर कसा था तंज, 10 बातें...

बॉलीवुड के पहले सुपर स्टार राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) की आज 76वीं जयंती मनाई जा रही है. राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था. उनका असली नाम जतिन खन्ना था. बॉलीवुड में सभी प्यार से राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) को ‘काका (Kaka)' के नाम से बुलाते थे. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं. एक कलाकार के रूप में राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) ने जो अपनी छाप छोड़ी, लोग उसे आज भी याद करते हैं. उनका देहांत 18 जुलाई 2012 को मुंबई में हुआ था. एक समय राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) ने एक के बाद एक लगातार 15 हिट फिल्में दी थीं, जिसके बाद हर डायरेक्टर-प्रॉड्यूसर उनके साथ काम करने की इच्छा रखता था. राजेश खन्ना की मौजूदगी फिल्म हो हिट कराने के लिए काफी होती थी. राजेश खन्ना ने अभिनेता होने के साथ-साथ निर्देशक और निर्माता भी थे. राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) के जन्मदिन के मौके पर उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने एक वाकया भी शेयर किया है.

Rajesh Khanna से जुड़ी 10 बातें...

1.राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) ने कुल 180 फिल्मों में काम किया, जिसमें 163 फीचर फिल्में थीं. राजेश खन्ना ने 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभायी, 22 में दोहरी भूमिका के अलावा 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया. साल 1969-71 के अंदर उन्होंने 15 सोलो हिट फिल्में दीं, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार कहा जाने लगा.

2.राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) को फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिये तीन बार फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला चुका है और 14 बार मनोनीत किया गया जा चुका है.

3.बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिन्दी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अधिकतम चार बार उनके ही नाम रहा और 25 बार मनोनीत किया गया था.

4.राजेश खन्ना फिल्म ‘आनंद' के सेट पर लेट पहुंचने थे, जिसके कारण डायरेक्टर उनसे काफी नाराज हो गए थे. इस दौरान राजेश खन्ना को फिल्म के डायरेक्टर से माफी भी मांगनी पड़ी थी.

5.राजेश खन्ना ने एक बार अमिताभ बच्चन की खिल्ली भी उड़ाई थी, क्योंकि अमिताभ सेट पर समय से पहुंचने के लिए जाने जाते थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह मानते हैं कि क्लर्क समयनिष्ठ होते हैं और वह कोई क्लर्क नहीं बल्कि कलाकार हैं.

As a toddler, I was convinced that all the truckloads of flowers that would arrive for his birthday were actually for me...#NowAndForeverpic.twitter.com/Ky5JBPkR5J