पीएम मोदी के Howdy Modi इवेंट में इस कॉमेडियन को नहीं मिली एंट्री, देखें वायरल वीडियो

भारतीय मूल के अमेरिकी स्टैंडअप कॉमेडियन हसन मिनहाज (Hasan Minhaj) को उस स्टेडियम में एंट्री नहीं मिली जहां पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का Howdy Modi इवेंट हुआ था. सोशल मीडिया पर हसन मिनहाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम के बाहर का है. Twitter पर डाले गए इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि हसन मिनहाज (Hasan Minhaj) अपने क्रू के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है. हसन मिनहाज के ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

स्टैंडअप कॉमेडियन हसन मिनहाज (Hasan Minhaj) ने ट्विटर (Twitter) पर एक वीडियो डाला है और इसके साथ लिखा हैः 'हाउडी मोदी (Howdy Modi) कहने का मौका नहीं मिल सका.' इस तरह हसन मिनहाज ने जो वीडियो पोस्ट किया है, इसमें हसन मिनहाज बता रहे हैं किस तरह उन्हें इस शो से महरूम रखा गया है.

An Islamophobic attack on press in 3 acts: Muslim journalist and @patriotact host @hasanminhaj was denied access at Tump/Modi event. Event producers cite lack of credentials (despite credentials set for him), cite lack of space for broadcast (press pool & camera risers 1/2 empty) pic.twitter.com/4mvjwLrFGy