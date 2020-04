डॉक्टरों पर हुए हमले को लेकर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- 'इन कायरों को सबक सिखाना ही चाहिए...'

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर के बीच, एक्ट्रेस और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हेमा मालिनी मुरादाबाद में डॉक्टरों पर हुए हमले को लेकर भड़की हुई नजर आ रही हैं, साथ ही हमलावरों को खूब फटकार भी लगा रही हैं. इस वीडियो में हेमा मालिनी कह रही हैं, "साथियों, दूसरे लॉकडाउन (Lockdown) के बाद भी ऐसी हरकतें. अभी दो दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस पर हमला किया, पत्थरबाजी की, उन पर थूके. शर्म कीजिए. थोड़ी इंसानियत बाकी रखिये."

#WATCH "2 days ago, some people attacked an ambulance- kuch sharam kariye! Ppl who're attacking doctors, healthcare workers,policemen,media persons,should be punished.Appeal to admin to take strict action against such people.#CoronaWarriors hain toh zindagi hai!"BJP's Hema Malini pic.twitter.com/8gMxBE08g2