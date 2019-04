हेमा मालिनी से लोगों ने कहा 'बंदरों से बचाओ' तो ड्रीमगर्ल बोलीं- फ्रूटी-समोसे ने बिगाड़ी उनकी आदत...Video

हेमा मालिनी (Hema Malini) भारतीय जनता पार्टी (BJP) की टिकट पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं. हेमा मालिनी वोटरों को लुभाने के लिए कभी खेतों में काम करती नजर आती हैं तो कभी वे हैंडपंप चलाती हुई दिखती हैं. लेकिन हेमा मालिनी (Hema Malini) का एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वृंदावन वासी ने उनसे बंदरों के आतंक से बचाने की गुहार लगाई है तो हेमा मालिनी ने उन्हें बहुत ही दिलचस्प सलाह देते हुए कहा है कि बंदर कहा जाएंगे. इंसान और बंदरों को एक साथ रहना है. उन्होने बंदरों को फल देने की बात कही है.

#WATCH Vrindavan: BJP MP Hema Malini at Sudama Kuti answers a question on monkey menace in the area. She says, "Coexistence hai na. Monkey kahan jaega? Problem kya hai, yahan aane waale yaatri Frooti dete hain, samosa de de ke unko kharab kar diya. Unko sirf phal dijiye." pic.twitter.com/NJzJvEE6nA