हेमा मालिनी की खातिर धर्मेंद्र करने जा रहे हैं ये काम, ड्रीमगर्ल ने खुद किया ऐलान...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) को लेकर बीजेपी (BJP) इन दिनों ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई है. बीजेपी के सारे कैंडिडेट भी लोगों को लुभाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं. इसी कड़ी में बीजेपी की मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी (Hema Malini) भी शामिल हैं. हेमा मालिनी ने अपने चुनावी प्रचार को लेकर एक ट्वीट किया है, जिस पर लोगों के खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं. दरअसल, हेमा मालिनी (Hema Malini) के लिए उनके पति और बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र (Dharmendra) भी प्रचार करेंगे. धर्मंद्र (Dharmendra) इन दिनों बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर इन दिनों अपने फार्महाउस में फल और सब्जियां उगाने में व्यस्त हैं. आए दिन उनके वीडियो वायरल होते हैं.

Today is also a special day for me! Dharamji is here in Mathura to campaign for a whole day on my behalf. The public is waiting eagerly to get a glimpse of him & listen to what he has to say! A photo taken in my house in Mathura just now before we leave for campaigning... pic.twitter.com/JBhklXDp0v