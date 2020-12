धर्मेंद्र के 85वें बर्थडे पर हेमा मालिनी ने शेयर की पोस्ट, बोलीं- हमें आखिर तक साथ रहने के लिए आपके आशीर्वाद

धर्मेंद्र (Dharmendra) के 85वें बर्थडे पर बीवी हेमा मालिनी (Hema Malini) ने बेहद ही अनोखे अंदाज में विश किया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ पुरानी तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीर में हेमा मालिनी धर्मेंद्र को खाना परोसती नजर आ रही हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए हेमा मालिनी (Hema Malini Twitter) ने धर्मेंद्र के लिए बेहद ही प्यारा मैसेज लिखा है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "आज हम धर्मेंद्र जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये आप फैन्स का प्यार है कि आप लोग आज भी हमारी फिल्मों को देखते हो और उनकी प्रशंसा करते हो. जिससे हमारे दिमाग में आज भी सभी यादे ताजा हैं."

Today we celebrate Dharamji's https://t.co/Qbk7FAsoeU is the love and affection of u fans who still watch and appreciate our movies that we remain fresh in your memories.This is what keeps us going and we need ur blessings for ths togetherness to last.Thank u for all the love pic.twitter.com/ImkXJ6yHRc