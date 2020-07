हिमांशी खुराना का कोविड-19 टेस्ट निकला नेगेटिव, तो फैन्स ने दी घर बैठने की सलाह, बोले- प्लीज अब शूटिंग बंद कर...

एक्ट्रेस हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) का कोरोना (Corona) टेस्ट नेगेटिव आया. इस बात की जानकारी हिमांशी की मैनेजर निधि ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी. निधि ने हिमांशी की कोरोना रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, "उनकी सेहत के प्रति आप सभी लोगों की प्रार्थना, प्यार और चिंता दिखाने के लिए धन्यवाद. हिमांशी खुराना का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है. भगवान का शुक्र है." निधि के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Please please please stop shooting..

stay in home for 1 month atleast..

If it is very necessary to go out please take proper precautions ... Avoid Mall

Avoid centrally AC spaces..

This virus is very unpredictable...



Doctors also don't understand the nature of COVID-19