फरहान अख्तर के खिलाफ हिंदू संगठन ने दर्ज कराई शिकायत, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किया था Tweet

बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) अकसर समसामियक मुद्दों पर ट्विटर पर फैन्स के साथ अपनी राय पेश करते नजर आ जाते हैं. फरहान अख्तर ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए. इसमें एक्टर ने नागरिकता संशोधन कानून पर अपना विरोध दर्ज कराया. अब फरहान अख्तर के खिलाफ हिंदू संगठन (Hindu Sanghatan) ने शिकायत दर्ज कराई है. इस बात की जानकारी एएनआई के ट्विटर हैंडल द्वारा दी गई है.

Telangana: The complaint has been filed by Hyderabad-based advocate Karuna Sagar, associated with the Hindu Sangathan. https://t.co/YkvKn5p0rZ