Hook Up Song: 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का नया गाया रिलीज, आलिया भट्ट और टाइगर श्रॉफ ने बिखेरा जलवा- देखें Video

बॉलीवुड के नए एक्शन मास्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की अपकमिंग फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2)' का नया गाना 'हुकअप सॉन्ग' (Hook Up Song) मंगलवार को रिलीज हो गया. इस सॉन्ग में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) के अलावा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) भी नजर आ रही हैं. 'हुकअप सॉन्ग' (Hook Up Song) में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की बॉन्डिंग देखते ही बन रही है. इस गाने ने रिलीज होते ही यूट्यूब पर धूम मचा दी है. 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of The Year 2)' के इस नए गाने को नेहा कक्कड़ और शेखर रावजियानी ने गाया है. यह गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

इससे पहले 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of The Year 2)' का 'मुंबई दिल्ली दी कुड़ियां (Mumbai Dilli Di Kudiyaan )' गाना भी रिलीज हुआ था. इस गाने को भी लोगों ने खूब पसंद किया था. इस सॉन्ग में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), तारा सूतारिया (Tara Sutaria) और अनन्या पांडेय (Ananya Pandey) देसी अंदाज में नजर आ रहे थेऔर खूब धमाल भी मचा रहे थे. 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of The Year 2)' 10 मई को रिलीज हो रही है और इसमें टाइगर श्रॉफ का जोरदार एक्शन दिखेगा तो अनन्या और तारा की ये डेब्यू फिल्म है.

बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' (Student of the Year 2) को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था. फिल्म में बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहीं अनन्या पांडे ( Ananya Pandey) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं जबकि टाइगर (Tiger Shroff) एक साधारण परिवार वाले लड़के का किरदार निभा रहे हैं, लिहाजा फिल्म में वो काफी रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' (Student of the Year 2) डायरेक्टर करण जौहर की 2012 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीक्वल है. पहली फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. यह फिल्म 10 मई को रिलीज होगी.

