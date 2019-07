दो केलों के लिए 5 स्टार होटल ने एक्टर राहुल बोस को थमाया था 442 रुपए का बिल, अब लगा 25000 का जुर्माना

खास बातें चंडीगढ़ के JW Marriot होटल का है मामला राहुल बोस को 2 केलों के लिए थमाया 442 रुपए का बिल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बॉलीवुड अभिनेता राहुल बोस को दो केलों के लिए 442 रुपए का बिल थमाने वाले JW Marriott पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ द्वारा सीजीएसटी की धारा 11 के उल्लंघन के लिए होटल को जिम्मेदार ठहराया गया है. बता दें केले को टैक्स से बाहर रखा गया है और फिर भी उस पर टैक्स लगाया गया था. बोस ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर डाला था. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

Fine of Rs 25,000 imposed on hotel JW Marriott by Excise and Taxation Department, Chandigarh for violation of section 11 of CGST (illegal collection of tax on an exempted item) in connection with actor Rahul Bose's tweet over the price of two bananas served to him by the hotel. — ANI (@ANI) July 27, 2019

सोमवार को पोस्ट किए गए इस वीडियो में राहुल ने बताया था कि वे जब जिम के बाद लौटकर आए तो उन्होंने होटल से 2 केले मंगाए तो उसके लिए उन्हें 442 रुपए चार्ज किए गए थे. उन्होंने बिल भी साथ में दिखाया था. इस बिल में उन्हें 375 रुपए के दो केले लगाए गए थे और बाकि CGST और IGST मिलाकर ये कुल 442 रुपए हुआ था. इस मामले के सामने आने के बाद बाद सोशल मीडिया पर मीम्स बनाने वालों की फौज एक्टिव हो गई और लोगों ने मजे लेने शुरु कर दिए.

You have to see this to believe it. Who said fruit wasn't harmful to your existence? Ask the wonderful folks at @JWMarriottChd#goingbananas#howtogetfitandgobroke#potassiumforkingspic.twitter.com/SNJvecHvZB — Rahul Bose (@RahulBose1) July 22, 2019

खास बात ये है कि इस मौके को भुनाने में बड़े ब्रांड भी पीछे नहीं रहे. पश्चिम रेलवे ने ट्वीट कर बड़े ही क्रिएटिव अंदाज में कहा कि 442 रुपए में चित्तौड़गढ़ का प्लान बनाया जा सकता है.