ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण फिल्म 'फाइटर' के लिए आ रहे एक साथ, Tweet कर दी जानकारी

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने सभी अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि आज ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर उन्होंने फिल्म 'फाइटर (Fighter)' की घोषणा कर दी है. ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया पर मोशन पोस्टर के साथ 'फाइटर' की घोषणा की है और साथ ही, सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन हाउस 'MARFLIX' और दीपिका पादुकोण को पेश करते हुए एक स्वीट नोट साझा किया है. एक्टर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "'फाइटर' के रूप में मारफ्लिक्स के विजन की झलक पेश कर रहा हूं. दीपिका पादुकोण के साथ अपनी पहली उड़ान की प्रतीक्षा कर रहा हूं."

Presenting a glimpse of the MARFLIX vision as #Fighter! Looking forward to my first flight alongside the exceptional @deepikapadukone. All buckled up for this #SiddharthAnand joyride. pic.twitter.com/gaqv53xbO9