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अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है ऋतिक-टाइगर की एक्शन फिल्म

अभिनेता ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के अभिनय से सजी फिल्मकार सिद्धार्थ आनंद की आगामी फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी और इसे 2 अक्टूबर, 2019 को रिलीज किया जाएगा.

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अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है ऋतिक-टाइगर की एक्शन फिल्म

खास बातें

  1. जल्द आएगी ऋतिक-टाइगर की एक्शन फिल्म
  2. फिल्म का नाम अभी तय नहीं
  3. 2 अक्टूबर 2019 को होगी रिलीज
नई दिल्ली: अभिनेता ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के अभिनय से सजी फिल्मकार सिद्धार्थ आनंद की आगामी फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी और इसे 2 अक्टूबर, 2019 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है. नई फिल्म यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) के बैनर तले निर्मित होगी। इसमें वाणी कपूर भी प्रमुख भूमिका में हैं. फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू होगी और फरवरी 2019 तक पूरी हो जाएगी और यह गांधी जयंती पर रिलीज होगी.

आ गई ऋतिक रोशन की अगली फिल्म 'सुपर 30' की रिलीज डेट, ये दिन होगा बेहद खासप्रोडक्शन हाउस द्वारा जारी एक बयान के माध्यम से फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की गई है. ऋतिक फिल्म में टाइगर के गुरु के रूप में नजर आएंगे. टाइगर और आनंद हॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी 'रेम्बो' की भारतीय रीमेक पर भी काम कर रहे हैं. इसमें सिलवेस्टर स्टैलोन भी प्रमुख भूमिका में थे.

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(इनपुट आईएएनएस से)

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