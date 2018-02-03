अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है ऋतिक-टाइगर की एक्शन फिल्म

प्रोडक्शन हाउस द्वारा जारी एक बयान के माध्यम से फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की गई है. ऋतिक फिल्म में टाइगर के गुरु के रूप में नजर आएंगे. टाइगर और आनंद हॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी 'रेम्बो' की भारतीय रीमेक पर भी काम कर रहे हैं. इसमें सिलवेस्टर स्टैलोन भी प्रमुख भूमिका में थे.
#BreakingNews: Yash Raj’s Hrithik Roshan - Tiger Shroff - Vaani Kapoor starrer [not titled yet] to release on Wednesday, 2 Oct 2019 [Gandhi Jayanti]... Directed by Siddharth Anand... Produced by Aditya Chopra... It will be a 5-day extended weekend.— taran adarsh (@taran_adarsh) February 2, 2018
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