'War' को देखने के लिए मची मारामारी, ऋतिक और टाइगर के फैन्स की डिमांड पूरी करने के लिए करना पड़ा कुछ ऐसा

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर' (War) का जादू फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन हिंदी फिल्मों की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म 'वॉर' के क्रेज को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है. इस फिल्म को लेकर तरण आदर्श ने एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट के मुताबिक, फिल्म मेकर्स ने फैंस के लिए 150-200 सक्रीन्स को और बढ़ा दिया है. फिल्म मेकर्स के इस फैसले से ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैन्स को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी. क्योंकि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग की वजह से लोगों को फिल्म की टिकट नहीं मिल पा रही है.

#War 150-200 screens will be added from today [Fri].