ऋतिक रोशन के बर्थडे पर टाइगर श्रॉफ ने शेयर किया Video, बोले- हैप्पी बर्थडे गुरुजी

Hope you have a kickass year ahead guru ji! Wish you the best of health and happiness life has to offer! Happy birthday! @iHrithik ????❤️ pic.twitter.com/tOcXToFdDQ

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने फिल्म 'वॉर' में साथ काम किया था. यह फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी. टाइगर ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा: "आपका यह साल शानदार हो गुरुजी. अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के लिए शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे.'' बता दें कि 'वॉर' पहली फिल्म थी, जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने साथ काम किया था.

When two amazing dancers are on the stage together, this is what happens!



Watch #TigerShroff and #HrithikRoshan set the stage on fire with their insane dance moves at the #IIFA Awards 2015 - Malaysia!#ThrowbackThursday#Bollywood@iTIGERSHROFF@iHrithikpic.twitter.com/bh8uRk1cOe