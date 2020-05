ऋतिक रोशन ने 'Krrish 4' के लिए कसी कमर! 16 साल बाद हो सकती है 'जादू' की वापसी

हाल ही में बैंगलोर में एक बहुत ही अप्राकृतिक आवाज सुनी गई थी, जिस पर ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता ने ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) से पूछा कि क्या उन्होंने गलती से फिर से एलियंस को पृथ्वी पर बुला लिया है. ऋतिक के मजेदार जवाब ने उनके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या जादू का प्रिय किरदार उनके जीवन में वापस आने के लिए तैयार है. अभिनेता ने कहा, "Wasn't a mistake. It's time". इस ट्वीट के बाद , जादू के किरदार को अगली किस्त के साथ फिल्म में वापस लाने के बारे में कयास लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है.

इस पर अभी तक ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) या निर्माताओं में से कोई भी प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन अभिनेता के शब्द काफी कुछ बयां कर रहे हैं. अपने इस ट्वीट के बाद, अभिनेता ने उसी अटकल पर एक टैब्लॉइड के साथ एक और गुप्त संदेश साझा किया, जिसने कुछ भी पुष्टि करने के बजाय इन अटकलों को अधिक हवा दे दी है. अभिनेता लिखते है," Yes, the world can do with some jaadu now".

जादू, एक दशक से अधिक समय से हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा पात्रों में से एक है. यह किरदार इतना प्यारा है कि इसे बच्चों से ले कर नौजवान और बड़े बुजुर्गों तक, सभी द्वारा बेहद पसंद किया गया है. अगर यह खबर सच है, तो यह कोई मिल गया और कृष' (Krrish) के सभी प्रशंसकों के लिए एक बड़ी ट्रीट होगी. ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) अभिनीत 'क्रिश' फ्रैंचाइज हमेशा से ही बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक रही है क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सफल सुपरहीरो फिल्म है. जादू की वापसी की आधी पक्की खबर के साथ, अब प्रशंसकों का उत्साह अपने चरम पर है.