Viral Video: 'सुपर 30' के बाद ऋतिक रोशन का निकल आया था पेट, फिर 'वॉर' के लिए इस तरह बनाई धांसू बॉडी- देखें वीडियो

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के लिए साल 2019 अविश्वसनीय रहा है, जहां सबसे पहले 'सुपर 30' (Super 30) को देशभर से प्यार और प्रशंसा मिल रही है और अब हालिया रिलीज 'वॉर' (War) बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. सुपर 30 के लिए एक बिहारी की भूमिका का सार पकड़ना और फिर तुरंत वॉर के लिए कबीर के किरदार में उतरना, अभिनेता के लिए एक कठिन सफ़र था. ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें अपने ट्रांस्फोर्मेशन की झलक साझा करते हुए अभिनेता लिखते है,"The other side of K.A.B.I.R Behind the scenes" "यह सब सितंबर 2018 में शुरू हुआ."

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने कहा, "ट्रांस्फोर्मेशन सबसे मुश्किल काम था जिससे मुझे गुजरना था और एकमात्र व्यक्ति जिसे मुझे दोष देना था वह मैं खुद था." पीठ की चोट बाधा बन कर सामने खड़ी थी लेकिन बावजूद उसके, सुपरस्टार ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनके पास वक़्त बेहद कम था. साल की शुरुआत 'सुपर 30' (Super 30) से हुई, जिसमें आनंद कुमार के जीवन पर रोशनी डालते हुए अभिनेता को उनकी भूमिका के लिए बेहद सरहाया गया. यह फिल्म बड़े पैमाने पर सफल रही क्योंकि इसे न केवल दर्शकों द्वारा सराहा गया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी फ़िल्म का दबदबा देखने मिला था.

.ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने इसके बाद पावर-पैक एक्शन फिल्म 'वॉर' (War) में अभिनय किया और उनका किरदार कबीर एक त्वरित हिट बन गया, जहां प्रशंसकों को कबीर से प्यार हो गया है. यह फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म बन गई है और दर्शक एक बार फिर ऋतिक रोशन की परफेक्ट बॉडी, उनके सेक्सी डांस मूव्स और एक अभिनेता के रूप में उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस की कायल हो गयी है. इतना ही नहीं, अभिनेता ने एक बार फिर सभी को हैरान कर दिया है क्योंकि उन्होंने सुपर 30 के बाद न केवल अपने शारीरिक परिवर्तन की चुनौती से हाथ मिलाया बल्कि उस पर खरे उतरे और वह भी महज दो महीने के भीतर, जो क़ाबिले तारीफ़ है. इसमें कोई संदेह नहीं कि अभिनेता अपने प्रशंसकों से अपार प्रेम बटोर रहे हैं. ये ही वजह है कि अभिनेता के सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों का सैलाब उमड़ पड़ा है.

