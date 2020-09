ऋतिक रोशन ने राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली मैथिली फिल्म को दी बधाई, Tweet कर कही ये बात

नीतू चन्द्रा (Neetu Chandra ) द्वारा निर्मित और नितिन चंद्रा (Nitin Chandra) द्वारा निर्देशित फिल्म 'मिथिला मखान (Mithila Makhaan)' ने मैथिली भाषा में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीत कर इतिहास रच दिया है. फिल्म की इस उपलब्धि पर एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan), जिन्होंने अपनी फिल्म सुपर 30 (Super 30) में एक बिहारी मैथमेटिशियन आनंद कुमार की भूमिका निभाई थी, उन्होंने इस बड़ी जीत के लिए 'मिथिला मखान' को बधाई दी है.

Taking a moment to congratulate Neetu & Nitin Chandra. The siblings who joined forces to back a film they believed in. And they made History! Here's the first ever Maithili film from Bihar to win the National Award. Keep up the good work ???????? @Neetu_Chandrahttps://t.co/HjpdaPkW5F