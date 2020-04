महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के Tweet पर ऋतिक रोशन का आया रिएक्शन, बोले- जो भी आप कर रहे हैं...

Thank you Sir for all the you are doing . We shall stand together and follow your words ???????? https://t.co/8vS0b3XiOV — Hrithik Roshan (@iHrithik) April 8, 2020

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, "जो भी आप कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद सर. हम एक साथ खड़े रहेंगे और आपके शब्दों का पालन करेंगे." बता दें, अपने ट्वीट में उद्धव ठाकरे ने रिटायर हो चुके डॉक्टर्स और नर्सों से भी इस कठिन समय में मदद मांगी और साथ ही जनता को जागरूक करने की कोशिश भी की.

I am making a special appeal to retired military men who have served in the medical corps, retired nurses and ward boys, and those who have completed training as nurses and ward boys but have not been placed in hospitals. — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 8, 2020

This is because, if a COVID patient goes to a normal hospital, it affect the entire facility. We are taking care to prevent person-to-person transmission. — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 8, 2020



बता दें, कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप के बीच पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन (Lockdown) लगा हुआ है. बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5,194 हो गई और इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 149 पर पहुंच गया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 के ऐेसे मामले जिनमें इलाज चल रहा है उनकी संख्या 4,643 है, 401 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है. एक मामले में मरीज दूसरे देश में चला गया. कुल मामलों में से 70 विदेशी नागरिक हैं.