पीपीई किट पहनकर डॉक्टर ने 'घुंघरू टूट गए' पर किया ब्रेक डांस, Video शेयर कर ऋतिक रोशन बोले- मैं इनसे डांस सीखूंगा...

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) एक बेहतरीन डांसर हैं. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने डांस से एक अलग पहचान बनाई है. ऋतिक रोशन के डांस के सेलेब्स भी काफी दीवाने हैं. वहीं, एक्टर सोशल मीडिय पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. वह अकसर अपने ट्विटर हैंडल से वायरल वीडियो शेयर करते नजर आ जाते हैं. हाल ही में ऋतिक रोशन ने ट्विटर से एक और वीडियो फैन्स के साथ साझा किया है. इस वीडियो में एक कोरोना वॉरियर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan Video) के फेमस गाने 'घुंघरू टूट गए' पर जबरदस्त अंदाज में डांस करता नजर आ रहा है. हालांकि, खास बात यह है कि डॉक्टर पीपीई किट पहनकर डांस कर रहा है.

Tell Dr Arup I'm gonna learn his steps and dance as good as him someday in Assam . Terrific spirit . ???????? https://t.co/AdBCarfCYO