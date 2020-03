ऋतिक रोशन ने कोरोनावायरस से जंग लड़ने में उठाया यह कदम, तो आदित्य ठाकरे ने यूं किया रिएक्ट

भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे संक्रमितों की संख्या 694 पहुंच गई है. गुरुवार को 88 नए मामले सामने आए हैं. बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने देश में मुसीबत की इस घड़ी में शहर और समाज के सबसे बुनियादी कार्यवाहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात पर जोर दिया और इसके साथ ही उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के लिए मास्क खरीदकर एक अहम कदम उठाया. ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है. उनके इस ट्वीट पर आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने रिएक्ट किया है.

The real life heroes with masks. Saving lives. Let's be kind & cooperate with everyone who is out there, to ensure we are home safe. https://t.co/1bbPtqnW2F