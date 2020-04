ऋतिक रोशन ने Coronavirus खत्म करने को लेकर किया ट्वीट, बोले- अगर क्रिश होता तो वायरस खत्म करने के बाद,मैं...

कोरोनावायरयस (Coronavirus) ने जहां पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है. वहीं, इस खतरनाक वायरस को खत्म करने को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बता दें, कोरोनावायरस (Covid 19) के कारण देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कोरोना से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा. वहीं, इसी बीच एक्टर ऋतिक रोशन अपने ट्वीट को लेकर काफी सुर्खियों में हैं.

I am a non smoker . :) and if I was Krrish , first thing I'd do after eradicating this virus would be to decimate every last cigarette from this planet .