बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए ऋतिक रोशन, इतने लाख लोगों को खिला रहे खाना

I wish you the power to ensure that NO ONE in our country sleeps hungry. You all are the real superheroes on ground. #IndiaFightsCorona #CovidRelief https://t.co/2JkUSEZ0CW

एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने अक्षय पात्र नामक एनजीओ को दान दिया है, जो वृद्धाश्रम, दिहाड़ी मजदूर और भारत भर के निम्न आय वर्ग के लोगों को इन कठिन समय में पौष्टिक पका हुआ भोजन सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं. इस बात की जानकारी एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है. एनजीओ अक्षय पात्र ने अपने ट्विटर पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan Twitter) की तत्काल मदद प्राप्त करने के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, "हमें साझा करने में खुशी हो रही है, हमारे फाउंडेशन को अब सुपरस्टार ऋतिक रोशन द्वारा सशक्त बनाया गया है. मिलकर अब हम वृद्धाश्रम, दिहाड़ी मजदूर और भारत भर में निम्न आय वर्ग के लोगों को 1.2 लाख पौष्टिक पके हुए भोजन के पैकेट की सुविधा प्रदान करेंगे."

Let's all keep doing what we can in our own ways . ???????? no contribution is too large or too small. All the best to us. https://t.co/p5ip9XgKIz