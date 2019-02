सुपरहीरो 'X-Men' ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कर डाला ये बड़ा कारनामा

अभिनेता ह्यू जैकमैन (Hugh Jackman) ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) बनाने का अपना सपना पूरा कर लिया है. सबसे लंबे समय तक एक सुपरहीरो का किरदार निभाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया. एसेसशोबिज डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द वोल्वरिन' स्टार ने बुधवार को 'दिस मोर्निग' ब्रिटिश शो पर एक अचानक प्रस्तुति के दौरान लाइव एक्शन मार्वल सुपरहीरो के रूप में सबसे लंबे करियर के लिए यह सम्मान हासिल किया. ह्यू जैकमैन (Hugh Jackman) ने यह किरदार 16 साल और 228 दिनों तक निभाया है. उनके साथ यह सम्मान 'एक्स-मैन' के उनके सह कलाकार सर पैट्रिक स्टीवर्ट को जिन्होंने इतनी ही अवधि तक प्रोफेसर एक्स का किरदार निभाया.

