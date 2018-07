हुमा कुरैशी के बर्थडे पर अरशद वारसी सहित इन सेलेब्स ने ट्विटर पर कुछ यूं किया विश

भूमि पेडणेकर, अरशद वारसी और रकुल प्रीत सिंह जैसी कई बॉलीवुड हस्तियों ने शनिवार को अभिनेत्री हुमा कुरैशी को उनके 32वें जन्मदिन की बधाई दी है. हुमा फिल्मों में आने से पहले रंगकर्मी और मॉडल थीं. उन्होंने वर्ष 2012 की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में सहायक भूमिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी. इसमें उन्होंने मोहसिना नामक किरदार निभाया. वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार फैजल खान की प्रेमिका के रूप में दिखी थीं. हुमा ने सर्वश्रेष्ठ सहयाक अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री श्रेणी में कई नामांकन अर्जित किए. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दीं.

Happy happy happy happy birthday @humasqureshi .May this year be full of love,light and all things amazing baby girl..have a super day https://t.co/mbyfffrCX0