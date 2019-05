'Leila' का ट्रेलर लांच, नए अवतार में दिखेंगी गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम Huma Qureshi

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' (Gangs Of Wasseypur), 'जॉली एलएलबी 2' (Jlly L.L.B 2) से नाम कमाने वाली एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) अब वेब सीरिज में अपना हाथ आजमाने जा रही हैं. हुमा की डेब्यू वेब सीरीज 'लीला' (Leila) का ट्रेलर नेटफ्लीक्स इंडिया (Netflix India) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया. ट्रेलर में हुमा का किरदार बहुत दमदार दिखाया गया है. गैग्स ऑफ वासेपुर के बाद ये उनका ऐसा दूसरा किरदार होगा, जो बेहद ही दमदार है. इस सीरीज को दीपा मेहता (Deepa Mehta) ने डायरेक्ट किया है. शंकर रमन और पवन कुमार इसके को-डायरेक्टर हैं. 'लीला' के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. फैन्स हुमा की वेब सीरीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं. 'लीला' में हुमा के अलावा राहुल खन्ना (Rahul Khanna) भी मुख्य रोल में नजर आएंगे.

Welcome to the world of Unnati. Are you pure? #Leila, premieres 14th June. pic.twitter.com/Fuk0egvxrF