कोरोनावायरस पर सरकार दे रही निर्देश, उधर एयरपोर्ट पर जमा हो गए सैकड़ों लोग- देखें Video

कोरोनावायरस का प्रकोप देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है. देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोनावायरस संक्रमण (Coronavirus) के 35 नए मामले सामने आने के बाद भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर शनिवार को 258 हो गई. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जो काफी चौंकाने वाला है. इस वीडियो को बॉलीवुड गीतकार, फोटोग्राफर और पत्रकार नीलेश मिश्रा (Neelesh Mishra) ने शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर एक शख्स बेहोश होकर गिर गया है. और सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है.

It's shocking. Hundreds crammed together at New Delhi's International Airport. A passenger sent this to me, this is RIGHT NOW. One passenger has fainted. Hundred sitting close to each other. HOW CAN THIS BE ALLOWED? @PMOIndia@narendramodi@HardeepSPuri@AAI_Official#Covid_19pic.twitter.com/PxbLDjEE6q