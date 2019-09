IIFA Awards 2019: रणवीर सिंह को मिला बेस्ट मेल एक्टर अवॉर्ड, तो विक्की कौशल ने..-देखें Winner List

खास बातें आईफा अवॉर्ड्स में बॉलीवुड सितारों ने बांधा समा रणवीर सिंह को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड फिल्म पद्मावत के जरिए रणवीर सिंह ने जीता था सबका दिल

मुंबई में बीती रात आयोजित हुए आईफा अवॉर्ड्स 2019 (IIFA) में सभी बॉलीवुड कलाकारों ने समां बांध दिया. सलमान खान (Salman Khan), कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट् (Alia Bhatt), आयुष्मान खुराना विक्की कौशल रणवीर, माधुरी दीक्षित और रेखा जैसे कई दिग्गज सितारों ने इवेंट में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इन सितारों ने आईफा अवॉर्ड्स (IIFA Awards 2019) के दौरान जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी. लेकिन शो में असली मजा तब आया, जब कई बॉलीवुड कलाकारों को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए अवॉर्ड्स से नवाजा गया. आइफा अवॉर्ड्स (IIFA Awards 2019) के दौरान जहां बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के हिस्से में रहा, तो वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को अवॉर्ड से नवाजा गया.

The IIFA Awards 2019 Winner for the best performance in a Supporting Role (Male) goes to @vickykaushal09.#iifa20#iifahomecoming#nexaexperiencepic.twitter.com/OIsmBZhkZx — IIFA Awards (@IIFA) September 19, 2019

आईफा अवॉर्ड्स के ट्वीट के मुताबिक रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को फिल्म 'पद्मावत' (Padmavat) के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया. वहीं, फिल्म 'राजी' में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया. सितारों के अलावा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में 'राजी' ने अपने बेस्ट कंटेंट और कलाकारों के बल पर बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड हासिल किया. इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग कलाकारों के तौर पर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने 'संजू' के लिए और अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) ने 'पदमावत' में अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए अवॉर्ड अपने नाम किया.

The Award for the Best Debut Female goes to Sara Ali Khan for the film Kedarnath.#iifa20#iifahomecoming#nexaexperiencepic.twitter.com/iWVe3lBlU2 — IIFA Awards (@IIFA) September 19, 2019

The Award for the Best Debut Male goes to Ishaan Khattar for the film Dhadak .#iifa20#iifahomecoming#nexaexperiencepic.twitter.com/0eb8lwgYYl — IIFA Awards (@IIFA) September 19, 2019

The Special Award for the Best Actor Female goes to the gorgeous @deepikapadukone for Chennai Express#iifa20#iifahomecoming#nexaexperiencepic.twitter.com/7Kbe8TA5TG — IIFA Awards (@IIFA) September 19, 2019

The IIFA BIG 20 Award for the Best Director goes to @ipritamofficial for Ae Dil Hai Mushkil#iifa20#iifahomecoming#nexaexperiencepic.twitter.com/JKw1esgwpG — IIFA Awards (@IIFA) September 18, 2019

One of the most prominent Indian dance choreographers in Hindi cinema, @mastersarojkhan, receives the Outstanding Contribution to Indian Cinema Award by @MadhuriDixit.#iifa20#iifahomecoming#nexaexperiencepic.twitter.com/lf2rDGjefL — IIFA Awards (@IIFA) September 18, 2019

One of the famous comedians of Indian film industry, Syed Ishtiaq Ahmed Jafri also known as Jadeep, receives the Outstanding Contribution to Indian Cinema Award.#iifa20#iifahomecoming#nexaexperiencepic.twitter.com/dxh4COli4w — IIFA Awards (@IIFA) September 18, 2019



एक्टर और एक्ट्रेस से इतर बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurra) की 'अंधाधुन' के डायरेक्टर श्रीराम राघवन को मिला. इन सबमें सबसे खास बात रही कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) को फिल्म 'केदारनाथ' के लिए बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड से नवाजा गया. वहीं, दूसरी और बेस्ट मेल डेब्यू का अवॉर्ड 'धड़क' एक्टर ईशान खट्टर (Ishaan Khattar) ने अपने नाम किया.



