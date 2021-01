Ind Vs Aus: संजय मांजरेकर की कॉमेंट्री से नाराज नकुल मेहता बोले- हम इनकी बल्लेबाजी पर टिप्पणी करने के लिए...

Where can we sign the petition to have Manejrekar commentate on Manjrekar batting? Take my money! — Nakuul Mehta (@NakuulMehta) January 11, 2021

दरअसल, संजय मांजरेकर से क्रिकेट के फैन इसलिए नाराज है क्योंकि हाल ही में इंडिया -ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने कमेंट्री करते हुए तीन बयान दिया था कि पहला भारत को 4 ओवर में 87 रन की जरूरत थी. साथ ही उन्होंने सीराज पर भी बयान दिया था. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सीराज को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था.

India need 87 more runs in about 4 overs! How can you say all the 3 results are possible #SanjayManjrekar! lol... pathetic! #AUSvsIND — Nitin Kanhekar (@nitin_kanhekar) January 11, 2021

Can Manjerekar and Harsha Bhogle just shut the eff up. I mean like yesterday. #INDvAUS#SanjayManjrekar#harshabhogle We can all live without their excellent analytical skills I am sure. And the likes of the useless cricinfo chamchas can also eff off. — DavaraTumblr (@DavaraTumblr) January 11, 2021

सिर्फ नकुल मेहता (Nakul Mehta) ही नहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी संजय मांजरेकर की कमेंट्री की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है. एक यूजर ने लिखा- भारत ने मैच जीतने के लिए कड़ा संघर्ष किया. भारत को 4 ओवर में 87 रन चाहिए थे. आप किस तरह से इन तीन निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं. आपको बता दें कि नकुल मेहता को टीवी इश्कबाज और शिवाय के लिए जाना जाता है.