IND vs NZ: जब सिक्योरिटी गार्ड के साथ 'लव आज कल' के सॉन्ग पर डांस करने लगी यह इंडियन क्रिकेटर, देखें धांसू Video

खास बातें आईसीसी ने पोस्ट किया मजेदार वीडियो डांस करती नजर आईं भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी लव आज कल के सॉन्ग पर किया डांस

IND vs NZ: आईसीसी वूमन टी20 वर्ल्ड कप 2020 (ICC Women T20 World Cup 2020) चल रहा है, और आज भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच मुकाबला चल रहा है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दिलचस्प मुकाबला चल रहा है. लेकिन इस बीच आईसीसी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो आया है, जो खूब देखा जा रहा है. इस वीडियो में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी जेमिया रॉड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहुत ही मस्ती के साथ डांस कर रही हैं. दिलचस्प यह है कि इन दोनों के डांस मूव्ज बहुत ही शानदार हैं, और यह वीडियो खूब देखा भी जा रहा है. जेमिया रॉड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म 'लव आज कल 2' के सॉन्ग पर अपने डांस का हुनर दिखा रही है.

जेमिया रॉड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) के इस वीडियो को आईसीसी (ICC) ने शेयर करते हुए लिखा है, ' हां, जेमिया रॉड्रिग्स. #T20WorldCup में ऑफ ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड के साथ धमाकेदार डांस मूव्ज.' बता दें कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को पहले मुकाबले में हरा चुकी है और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को भी धूल चटाई है. अगर आज न्यूजीलैंड के साथ भारतीय टीम (India vs New Zealand ICC Women's T20 World Cup) जीत जाती है तो इस तरह वह सेमी फाइनल में जगह बना लेगी.

