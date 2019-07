भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच को लेकर बॉलीवुड एक्टर ने की भविष्यवाणी, होगी इस टीम की जीत

Ind VS Nz: पूरे विश्व में आईसीसी विश्वकप मैच को लेकर लोगों में इतना क्रेज है कि वह मैच देखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इस विश्वकप मैच को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट भी देखने लायक है. इस एक्साइटमेंट से अब बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान भी दूर नहीं रहे. एक्टर कमाल खान खान ने न केवल अपने ट्वीट के जरिए मैच को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की, बल्कि विश्वकप जीतने वाली टीम का भी ऐलान कर दिया. कमाल आर खान ने अपने ट्वीट में यह दावा किया कि सेमी फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम जीतेगी और फाइनल में इंग्लैंड. कमाल आर खान का क्रिकेट को लेकर किया गया यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

My next predictions about #ICCWorldCup2019!

1) India will defeat New Zealand in semi final.

2) England will defeat Australia in semi final.

3) England will defeat India in final and win the World Cup 2019!