IND vs NZ: रोहित शर्मा ने 2 छक्के जड़कर दिलाई भारत को जीत, तो 'रंग दे बसंती' के एक्टर बोले- कॉमेंट्री टीम को...

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने सुपर ओवर (Super Over) की आखिरी दो गेंद पर दो छक्के लगाकर भारत को तीसरे टी20 मैच में बुधवार को रोमांचक जीत और श्रृंखला में 3 . 0 की अजेय बढत दिलाई. जीत के लिये 180 रन के लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी न्यूजीलैंड टीम को आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने 179 रन पर रोक दिया जिससे मैच सुपर ओवर तक खिंचा. शमी ने 20वें ओवर में पहले केन विलियमसन और आखिरी गेंद पर रोस टेलर को बोल्ड करके मेजबान से शर्तिया जीत छीन ली. अब इस पर साउथ के सुपरस्टार सिद्धार्थ (Siddharth) ने अपना रिएक्शन दिया है.

कॉमेडियन कुणाल कामरा को 4 एयरलाइन्स ने किया बैन, तो इस एयरलाइन्स से बोले- तुम भी कर दो यार...

What a finish! @ImRo45 you beauty! What hitting from the #Hitman. Hard luck kiwis (players and commentary team) #NZvIND