India vs England 2nd Test: भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच (IND vs ENG) को देखने के लिए लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर बॉलीवुड सुपरस्टार एक्टर रणवीर सिंह भी पहुंचे. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर मैच देखना किसी भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए एक सपना जैसा होता है. रणवीर सिंह टीम इंडिया और विराट ब्रिगेड को सपोर्ट करने के लिए यहां पहुंचे. टीम इंडिया अपना पहला मैच हारने के बाद लॉर्ड्स में जीत की उम्मीदों के साथ मैदान पर उतरने जा रही है. दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए ग्राउंड पर आते, उससे पहले ही बारिश होना शुरु हो गई. फिर क्या अब ग्राउंड पर मौजूद दर्शकों का इंतजार और भी लंबा हो गया.लॉर्ड्स में मैच देखने पहुंचे रणवीर सिंह भी क्रिकेट का आनंद उठाना चाह रहे थे, लेकिन बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया. फिर क्या रणवीर सिंह बारिश के मजे लेना शुरू कर दिया. लाल और पीले कलर का कोट पहने हुए रणवीर ने एक तस्वीर क्लिक कराई और इसे सोनी स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर दिया. इस जीआईएफ इमेज में वह हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स लेकर पोज देते हुए दिखे.

