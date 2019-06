India vs Pakistan: भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान शिखर धवन और रणवीर सिंह का दिखा याराना, Photos वायरल

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैनचेस्टर में महामुकाबला शुरू हो चुका है. मैच में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. टॉस हारकर विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम ने सधी हुई शुरुआत की है. अब इसी बीच शिखर धवन (Shikhar Dhawan) और बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस तस्वीर को आईसीसी (ICC) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इन दोनों सुपरस्टार्स की इस तस्वीर पर जमकर रिएक्शन आने लगे हैं.

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) मैच के दौरान वायरल हुई इस तस्वीर में शिखर धवन (Shikhar Dhawan) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) मजाकिया अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने इस दौरान जमकर ठहाके लगाए. बता दें कि शिखर धवन (Shikhar Dhawan) इस मैच का हिस्सा नहीं हैं. शिखर धवन को अंगूठे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में चोट लग गई थी. टीम मैनेजमेंट की देखरेख में शिखर धवन का उपचार चल रहा है.

???????? "If we play well, we can beat any side in the world"



???????? "Our guys are ready, we're prepared, we're comfortable"



Ahead of their much-anticipated clash in Manchester, both India and Pakistan are bristling with confidence. pic.twitter.com/Rk17zZeTLv