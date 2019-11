International Emmy Awards 2019: 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के निर्माता से मिले करण जौहर, Photo पोस्ट कर जताई खुशी

खास बातें गेम ऑफ थ्रोन्स के निर्माता से मिले करण जौहर सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर प्रोड्यूसर ने जताई खुशी बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी साथ आए नजर

International Emmy Awards: बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर करण जौहर (Karan Johar) इन दिनों 47वें 'इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स' (International Emmy Awards) के वजह से न्यूयॉर्क में मौजूद हैं. दरअसल, करण जौहर और अनुराग कश्यप की लस्ट स्टोरीज इंटरनेशन एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, जिसकी वजह से लस्ट स्टोरीज की टीम न्यूयॉर्क पहुंची. इससे इतर करण जौहर ने इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स की एक फोटो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की, जिसमें वह निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) और हॉलीवुड सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' (Game Of Thrones) के निर्माता डेविड बेनिओफ (David Benioff) और डीबी वाइस (D.B. Wiess) के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं. करण जौहर की यह फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है.

Honoured to have met the #GOT#GameofThrones prolific producers! David Benoif and D. B Weiss At the @iemmyspic.twitter.com/2XnIMEppvL — Karan Johar (@karanjohar) November 26, 2019



इस फोटो को शेयर करते हुए करण जौहर (Karan Johar) ने लिखा, "गेम ऑफ थ्रोन्स (Game Of Thrones) के निर्माताओं से मिलकर काफी खुशी हुई. इंटरनेशन एमी अवॉर्ड्स (International Emmy Awards) में डेविड बेनिओफ (David Benioff) ओर डीबी वाइस (D.B. Wiess)." करण जौहर की इस तस्वीर को देखकर लग रहा है मानो वह दो हॉलीवुड निर्माता से मिलकर काफी उत्साहित हों. बता दें कि गेम ऑफ थ्रोन्स के निर्माता डेविड बेनिओफ और डीबी वाइस ने अवॉर्ड फंक्शन में जूरी मेंबर के तौर पर शिरकत की थी.

इंटरनेशन एमी अवॉर्ड्स (International Emmy Awards) में लस्ट स्टोरीज के अलावा सेक्रेड गेम्स भी इंटरनेशन एमी अवॉर्ड्स में बेस्ट ड्रामा के लिए नॉमिनेट हुई थी, जिसके लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप सहित 'सेक्रेड गेम्स' की पूरी टीम अवॉर्ड फंक्शन में पहुंची थी. इससे इतर बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे (Radhika Apte) को बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर नॉमिनेट किया गया था, हालांकि वह इस खिताब को नहीं जीत पाईं.

